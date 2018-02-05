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США ввели санкции против способствующих эскалации конфликта в Конго лиц

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chuck Myers
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Санкции против способствующих эскалации конфликта в Демократической Республике Конго лиц ввело министерство финансов США.

Информацию об этом распространило управление по контролю над иностранными активами ведомства в понедельник, 5 февраля.

В новый санкционный список вошли Мухиндо Акили Мундос, Гедеон Кюнгу Мутанда, Гуидон Шимирэй Мвисса и Люсьен Нзабамвита, сообщает ТАСС.

Конфликт в Конго в форме столкновений между народностями тутси и хуту ведется с конца 90-х, за это время погибло около 4 млн человек.

В 2017 году из-за столкновений 1,7 млн конголезцев покинули дома. В настоящий момент почти 10 млн жителей страны испытывают нехватку продовольствия.

2 февраля Вашингтон не исключил введение новых санкций в отношении компаний, работающих по контрактам с российским военно-промышленным комплексом.

Закон «О противодействии противникам Америки через санкции» подписан 2 августа 2017 года, его воплощение началось 29 января 2018 года. Новая норма направлена против России, Ирана и КНДР.

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