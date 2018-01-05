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Около 40 человек погибли в результате наводнения в столице Конго

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/Godong
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В столице Демократической Республики Конго Киншасе произошло крупное наводнение. По предварительным данным, жертвами стихии стали не менее 37 человек.

В городе в ночь с 3 на 4 января прошли сильные дожди, что и привело к наводнению, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«В настоящее время есть данные о 13 погибших в Нгальеме. Пять человек в Бандалюнве. Один погибший в Барюмбю. Четверо погибших в Лимете, район Пакаджума. Девять погибших в Селембао», — заявил министр социальных дел страны Доминик Велоли.

По его словам, число жертв может значительно возрасти, поскольку пока нет данных о ситуации в других частях Киншасе.

Министр отметил, что причиной трагедии стала урбанизация города и отсутствие водоотводных желобов.

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