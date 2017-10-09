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Два миротворца ООН погибли в Конго при нападении боевиков

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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
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Два миротворца погибли и несколько получили ранения в результате нападения боевиков на базу ООН на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). 

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, нападение на лагерь Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в городе Мамундиома произошло в понедельник утром. 

Предполагается, что за нападением стояли боевики «Альянса демократических сил» (АДС).

Ранее сообщалось, что ООН увеличила поддержку в рамках программы гуманитарного реагирования в Мьянме до $434 млн.

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