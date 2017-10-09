Два миротворца ООН погибли в Конго при нападении боевиков

Два миротворца погибли и несколько получили ранения в результате нападения боевиков на базу ООН на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, нападение на лагерь Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в городе Мамундиома произошло в понедельник утром.

Предполагается, что за нападением стояли боевики «Альянса демократических сил» (АДС).

Ранее сообщалось, что ООН увеличила поддержку в рамках программы гуманитарного реагирования в Мьянме до $434 млн.