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Миротворцев ООН в Конго обвинили в сексуальной эксплуатации граждан

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Фото: Global Look Press/Jürgen Bätz
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Миротворцев ООН из миссии по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) вновь обвинили в сексуальной эксплуатации граждан, в частности, обвинения касаются трех предполагаемых подобных случаев и одного инцидента с избиением подростка, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«МООНСДРК получила четыре утверждения о неподобающем поведении (миротворцев), в том числе сексуальной эксплуатации… Эти инциденты, предположительно, имели место в Саке, Бени и Гоме в провинции Северное Киву. Фонд ООН в области народонаселения занимается этим вопросом, чтобы обеспечить оказание немедленной помощи жертвам», — приводит ТАСС слова Дюжаррика, который уточнил, что под подозрение попали военнослужащие из ЮАР.

По его словам, в трех случаях миротворцы, предположительно, совершили противоправные действия в отношении трех совершеннолетних граждан Конго, в четвертом случае речь идет о насилии применительно к 17-летнему юноше.

Напомним, ранее миротворцев ООН неоднократно обвиняли в сексуальном насилии в Конго. В октябре 2017 года столица Конго Киншаса была названа третьим в мире городом по уровню опасности сексуального насилия.

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