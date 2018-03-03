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Лавров обсудит в Эфиопии строительство научного ядерного центра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эфиопию обсудит планы создания в этой стране научного ядерного центра на базе российского исследовательского реактора.

«В наших планах, в частности, создание эфиопского Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна», — приводит ТАСС заявление Лаврова эфиопским СМИ.

Глава МИД РФ отметил, что во время встречи со своим эфиопским коллегой Воркнехом Гебейеху намерен обсудить дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества и в первую очередь его торгово-экономической и инвестиционной составляющей. Кроме этого, будут обсуждаться совместные проекты в энергетической сфере, в том числе в ядерной сфере.

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее информировала, что Сергей Лавров на следующей неделе посетит ряд стран Африки, включая Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию.

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