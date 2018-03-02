МИД России рассказал о поездке Лаврова в Африку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит ряд стран Африки. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Захарова рассказала, что министр посетит Мозамбик, Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергей Лавров в телефонной беседе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двустороннее сотрудничество и российское вето в СБ ООН по Йемену.