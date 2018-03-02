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МИД России рассказал о поездке Лаврова в Африку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит ряд стран Африки. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Захарова рассказала, что министр посетит Мозамбик, Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что  Сергей Лавров в телефонной беседе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двустороннее сотрудничество и российское вето в СБ ООН по Йемену.  

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