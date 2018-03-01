Главы МИД РФ и Ирана обсудили российское вето на резолюцию ООН по Йемену

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом двустороннее сотрудничество и российское вето в СБ ООН по Йемену.

Об этом сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми в своем telegram-канале.

Как писал портал iz.ru, в понедельник Великобритания вынесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, предусматривающую продление на год санкционного режима в отношении Йемена и мандата работы экспертов, которые следят за его соблюдением.

Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала этот проект резолюции и представила альтернативный документ, в котором предлагалось «техническое продление» санкционного режима. Совбез в итоге единогласно принял предложенную РФ резолюцию.

В Йемене с 2014 года идут столкновения между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжаются с 2014 года. Противостояние обострилось при вторжении коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.

С начала конфликта сторонники властей Йемена неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам, который, в свою очередь, эти утверждения категорически отвергал.