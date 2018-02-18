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Хуситы освободили из плена сотрудника посольства США в Йемене

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Фото: REUTERS/Fawaz Salman
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Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» освободили сотрудника посольства США в йеменской столице Сане после шести месяцев плена.

Дипломата Усаму Аль-Анси освободили в субботу, 17 февраля. Причин задержания ему так и не объяснили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, приближенный к сотруднику посольства.

Трое сотрудников посольства США в Сане без предъявления обвинений были задержаны и вывезены в неизвестное место службами безопасности Йемена, подчиняющихся хуситам, в августе 2017 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что телеканал Al Mayadeen распространил информацию, что в результате вооруженных столкновений сторонников независимости Южного Йемена и правительственных формирований в Адене погибли 20 человек.

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