Стычки сторонников независимости Южного Йемена и силовиков унесли жизни 20 человек

Вооруженные столкновения сторонников независимости Южного Йемена и правительственными формированиями прошли в Адене унесли жизни по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения.

Информацию об этом распространил телеканал Al Mayadeen в воскресенье, 28 января.

С призывом прекратить огонь выступили президент Абд Раббо Мансур Хади и премьер-министр Ахмед бен Дагр сообщает ТАСС.

Столкновения между правительственными силами Йемена и мятежниками-хуситами продолжаются с 2014 года. Противостояние обострилось при вторжении коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.

22 января портал iz.ru сообщил, что не менее семи человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией на востоке провинции Саада.

В числе погибших одна женщина и пятеро детей. Удар был нанесен по их дому.