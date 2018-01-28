Прямой эфир

Стычки сторонников независимости Южного Йемена и силовиков унесли жизни 20 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные столкновения сторонников независимости Южного Йемена и правительственными формированиями прошли в Адене унесли жизни по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения.

Информацию об этом распространил телеканал Al Mayadeen в воскресенье, 28 января.

С призывом прекратить огонь выступили президент Абд Раббо Мансур Хади и премьер-министр Ахмед бен Дагр сообщает ТАСС.

Столкновения между правительственными силами Йемена и мятежниками-хуситами продолжаются с 2014 года. Противостояние обострилось при вторжении коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.

22 января портал iz.ru сообщил, что не менее семи человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией на востоке провинции Саада.

В числе погибших одна женщина и пятеро детей. Удар был нанесен по их дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров надеется на переход от боев к переговорам в Йемене
Авиация США уничтожила трех боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017