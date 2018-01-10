Авиация США уничтожила трех боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

Авиация ВВС США ликвидировала в Йемене трех членов террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (группировка «Аль-Каида» запрещена в России). Об этом информирует пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) американской армии.

Один из них — Хабиб ас-Санаани — был убит в Марибе 19 декабря. Ранее военные США также уничтожили Микдада ас-Санаани и Абу Умар ас-Санаани в Эль-Бейде. Боевики были ключевыми фигурами в террористической организации, пишет ТАСС.

По словам официального представителя СЕНТКОМа подполковника Эрла Брауна, в результате действий американских военных боевики в Йемене, вероятно, ушли в оборону.

7 января СМИ сообщили, что самолет коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в йеменской провинции Саада, которая находится под контролем мятежников-хуситов. На следующий день стало известно, что над столицей Саной был сбит еще один истребитель коалиции.