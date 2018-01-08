СМИ сообщили об уничтожении второго за сутки самолета коалиции в Йемене

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал «Аль-Масир».

«Ракетой «земля-воздух» в небе над Саной был сбит истребитель «F-15»», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Накануне, вечером 7 января, истребитель «Торнадо» арабской коалиции также был сбит над подконтрольной повстанцам-хуситам территорией провинции Саада на севере Йемена. Двум пилотам удалось выжить.

5 января силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над своей территорией баллистическую ракету, которая была запущена повстанцами-хуситами с территории Йемена.