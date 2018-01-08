Прямой эфир

СМИ сообщили об уничтожении второго за сутки самолета коалиции в Йемене

0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал «Аль-Масир».

«Ракетой «земля-воздух» в небе над Саной был сбит истребитель «F-15»», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Накануне, вечером 7 января, истребитель «Торнадо» арабской коалиции также был сбит над подконтрольной повстанцам-хуситам территорией провинции Саада на севере Йемена. Двум пилотам удалось выжить.

5 января силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над своей территорией баллистическую ракету, которая была запущена повстанцами-хуситами с территории Йемена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арабская коалиция перекрыла главную линию снабжения хуситов в Йемене
Не менее 14 мирных жителей погибли в Йемене при авиаударе коалиции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017