Арабская коалиция перекрыла главную линию снабжения хуситов в Йемене

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией перекрыла основную линию снабжения хуситов между горами Таиз и Ходейда.

По данным агентства новостей WAM, по итогам военной операции Арабской коалиции были уничтожены несколько десятков повстанцев-хуситов.

Как ранее сообщал портал iz.ru, по меньшей мере 14 мирных жителей погибли в конце декабря в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.