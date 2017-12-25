Десять жителей Йемена погибли из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в результате неудачного пуска боевой ракеты сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) из столицы Йемена Саны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabya.

Снаряд разорвался в населенном районе рядом с Саной.

Днем ранее, 24 декабря, хуситы запустили ракету из района Эль-Байда по позициям их противников в провинции Мариб, но также потерпели неудачу.

22 декабря «Ансар Аллах» объявили об амнистии захваченных сторонников бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Противостояние между силами правительства и хуситами продолжается с августа 2014 года. В настоящее время мятежники контролируют Сану, а власти страны временно перенесли столицу в город-порт Аден.