Не менее 14 мирных жителей погибли в Йемене при авиаударе коалиции

По меньшей мере 14 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. О жертвах авианалета сообщил телеканал Al Mayadeen.

Удар ВВС коалиции пришелся на ферму в населенном пункте Тухайта. Все погибшие являются членами одной семьи.

Ранее самолеты коалиции нанесли удар по рынку в одном из районов йеменской провинции Таиз, в результате пострадали 50 человек.

Столкновения между правительственными силами Йемена и мятежниками-хуситами продолжаются с 2014 года. Противостояние обострилось при вторжении коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.