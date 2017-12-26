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При авиаударе аравийской коалиции в Йемене пострадали 50 человек

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Фото: REUTERS/Naif Rahma
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По меньшей мере 50 человек получили ранения в результате бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Таиз в Йемене.

Как сообщается в Twitter телеканала «Аль-Маядин», авиаудар пришелся по рынку в одном из районов провинции.

Противостояние между силами правительства и хуситами продолжается с августа 2014 года. В настоящее время мятежники контролируют Сану, а власти Йемена временно перенесли столицу в город-порт Аден. По последним данным, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей.

Портал iz.ru писал о гибели десяти мирных жителей 25 декабря в результате неудачного пуска боевой ракеты хуситами из столицы Йемена Саны. Днем ранее они пустили снаряд по позициям противников в провинции Мариб, но также потерпели неудачу.

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