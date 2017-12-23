СБ ООН осудил ракетный удар хуситов по королевскому дворцу саудитов
Совет безопасности ООН осудил ракетную атаку хуситов на столицу Саудовской Аравии. Удар баллистической ракетой по королевскому дворцу Ямама в Эр-Рияде нанесен 19 декабря.
В СБ ООН обеспокоены «намерением хуситов продолжать атаки» на территорию соседнего государства и других стран в регионе, говорится в сообщении СБ.
Международная организация призвала все страны «в полной мере выполнять все аспекты оружейного эмбарго», а сторонам конфликта в Йемене — обеспечить «безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ для гуманитарных поставок», сообщает «РИА Новости».
Как писал iz.ru, в связи с инцидентом Вашингтон обвинил Иран в поставках современного вооружения хуситам.