СБ ООН осудил ракетный удар хуситов по королевскому дворцу саудитов

Совет безопасности ООН осудил ракетную атаку хуситов на столицу Саудовской Аравии. Удар баллистической ракетой по королевскому дворцу Ямама в Эр-Рияде нанесен 19 декабря.

В СБ ООН обеспокоены «намерением хуситов продолжать атаки» на территорию соседнего государства и других стран в регионе, говорится в сообщении СБ.

Международная организация призвала все страны «в полной мере выполнять все аспекты оружейного эмбарго», а сторонам конфликта в Йемене — обеспечить «безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ для гуманитарных поставок», сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, в связи с инцидентом Вашингтон обвинил Иран в поставках современного вооружения хуситам.