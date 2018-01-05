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ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету йеменских повстанцев

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Фото: commons.wikimedia.org
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Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над своей территорией баллистическую ракету, которая была запущена повстанцами-хуситами с территории Йемена.

В командовании арабской коалиции во главе с Эр-Риядом отметили, что ракета была нацелена на жилые кварталы города Наджран.

Мирные жители в результате уничтожения объекта не пострадали, незначительный ущерб осколками нанесен частным владениям, сообщает телеканал Al Arabiya.

Информацию о запуске баллистической ракеты подтвердил также телеканал йеменских повстанцев Al-Masirah

Ранее арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов между горами Таиз и Ходейда в Йемене.

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