Лавров надеется на переход от боев к переговорам в Йемене

Россия надеется, что стороны конфликта в Йемене перейдут от военных действий к политическому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим йеменским коллегой Абдельмаликом аль-Махляфи.

Лавров констатировал, что ситуация в Йемене лучше не стала: проблемы связаны с политическим конфликтом в стране и с участием арабской коалиции.

«Очень рассчитываем, что тяжелейшая гуманитарная ситуация побудит всех, от кого это зависит, срочно перейти от военных действий к переговорам, к политическому урегулированию с участием всех йеменских сил», — приводит его слова ТАСС.

Министр заверил, что Россия готова всячески содействовать прекращению конфликта. Он указал на то, что Москва поддерживает отношения со всеми йеменскими группировками и внешними игроками, которые так или иначе влияют на ситуацию в стране.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается с августа 2014 года. В марте 2015 года в страну вторглась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в йеменской столице Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений.

22 января арабская коалиция нанесла авиаудар на востоке провинции Саада. В числе погибших одна женщина и пятеро детей.