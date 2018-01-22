Семь человек погибли при ударе авиации коалиции в Йемене

Не менее семи человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией на востоке провинции Саада. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

В числе погибших одна женщина и пятеро детей. Удар был нанесен по их дому.

Столкновения между правительственной армией Йемена и мятежниками-хуситами продолжаются с 2014 года.

7 января портал iz.ru писал, что повстанцы в Йемене с помощью ПВО сбили самолет арабской коалиции в провинции Саада.