Саудовская Аравия отразила ракетную атаку хуситов

Система ПВО Саудовской Аравии отразила очередной баллистический удар йеменских повстанцев-хуситов. Целью удара был южный город Наджран.

Полковник Турки аль-Малики заявил, что пуск был произведен с территории провинции Саада в Йемене в сторону королевства. Ракета была нацелена на жилые районы в городе Наджран, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Системы ПВО засекли пуск, сумели перехватить и уничтожить ракеты. В королевстве расценили инцидент как акт агрессии и нарушение международного права.

В свою очередь, хуситы сообщили, что ракета была нацелена на военный лагерь и она достигла цели.

Это не первый подобный инцидент в текущем году. Хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» регулярно запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии в ответ на участие королевства в гражданском конфликте в Йемене.