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Лавров на следующей неделе встретится с главой МИД Йемена

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим коллегой из Йемена Абделем Маликом Аль-Махляфи во время визита последнего в Москву, который состоится 21-23 января.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Отмечается, что основной темой беседы сторон станет положение дел в Йемене.

Глава йеменского внешнеполитического ведомства намерен также встретиться с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, говорится на сайте МИД РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что Москва выступает за скорейшее прекращение внутреннего конфликта между хуситами и «лояльными нынешнему главе йеменского государства формированиями». 

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