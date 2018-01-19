Лавров на следующей неделе встретится с главой МИД Йемена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим коллегой из Йемена Абделем Маликом Аль-Махляфи во время визита последнего в Москву, который состоится 21-23 января.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Отмечается, что основной темой беседы сторон станет положение дел в Йемене.

Глава йеменского внешнеполитического ведомства намерен также встретиться с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, говорится на сайте МИД РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что Москва выступает за скорейшее прекращение внутреннего конфликта между хуситами и «лояльными нынешнему главе йеменского государства формированиями».