Хуситы произвели неудачный пуск ракеты близ столицы Йемена

Мятежники-хуситы в Йемене произвели неудачный пуск боевой ракеты в сторону освобожденных районов со своих позиций близ столицы Саны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета упала в населенном районе рядом со столицей. Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Днем ранее, 24 декабря, повстанцы попытались запустить ракету из района Эль-Байда по позициям их противников в провинции Мариб, но также потерпели неудачу.

22 декабря хуситы из движения «Ансар Аллах» приняли решение амнистировать и освободить всех сторонников бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, убитого 4 декабря.