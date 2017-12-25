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Хуситы произвели неудачный пуск ракеты близ столицы Йемена

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Фото: REUTERS/Houthi War Media
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Мятежники-хуситы в Йемене произвели неудачный пуск боевой ракеты в сторону освобожденных районов со своих позиций близ столицы Саны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета упала в населенном районе рядом со столицей. Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Днем ранее, 24 декабря, повстанцы попытались запустить ракету из района Эль-Байда по позициям их противников в провинции Мариб, но также потерпели неудачу.

22 декабря хуситы из движения «Ансар Аллах» приняли решение амнистировать и освободить всех сторонников бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, убитого 4 декабря.

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