В Мюнхене из-за санкций США отказались заправить самолет главы МИД Ирана

Обслуживающие аэропорт Мюнхена топливо-заправочные компании отказались заправлять самолет министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа перед состоявшейся на прошлой неделе конференцией по безопасности из-за угрозы санкций США.

Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, в итоге личное воздушное судно иранского министра заправили германские военные. Зариф отправился на конференцию только после получения от вооруженных сил ФРГ заверений о готовности дозаправить его самолет.

«Можно что угодно думать о санкциях, но в этом случае они чуть не привели к срыву диалога в опасной ситуации», — заявил по поводу данной ситуации глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что организовать участие Зарифа в форуме «удалось с большим трудом».

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1962 года. В рамках мероприятия представители десятков государств обсуждают вопросы безопасности и мирного урегулирования конфликтов.

В этом году конференция проходила с 12 по 18 февраля. Россию на форуме представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писал портал iz.ru, на площадке форума Зариф пообещал, что Иран даст серьезный ответ в случае одностороннего выхода США из ядерной сделки.