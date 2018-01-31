Раздвоение Йемена

Почти 10 тыс. погибших, 50 тыс. раненых, более 3 млн беженцев — такова, по последним данным, цена войны в Йемене. Регион находится на грани гуманитарной катастрофы, ООН предупреждает о грядущем массовом голоде. И словно этого было мало, сепаратисты во главе с подготовленными еще СССР офицерами и политиками захватили временную столицу — город Аден — и потребовали отставки правительства. Мятежников поддержали ОАЭ — один из столпов коалиции, бомбящей Йемен уже третий год. При этом Саудовская Аравия, которая до того пыталась балансировать между сторонами конфликта, отмалчивается. Что происходит — разбирался iz.ru.

Автор цитаты «Мы даем президенту Абд Раббо Мансуру Хади неделю на то, чтобы отправить в отставку правительство. Южные силы сопротивления (SRF) объявляют чрезвычайное положение в Адене и заявляют, что уже начали процесс смещения правительства и замены его кабинетом технократов. Южные силы сопротивления станут фундаментом, на котором мы возродим прежние военные институты Южного Йемена».

Это цитата из заявления, опубликованного Южным переходным советом — новой самоназначенной властью на йеменском юге. В воскресенье, 28 января, отряды Сил сопротивления вошли в Аден — фактическую столицу Хади, официально признанного международным сообществом президентом Йемена. Им навстречу выдвинулись отряды президентской гвардии. По последним данным, в городе идут тяжелые уличные бои. Закрыты школы, правительственные здания, большая часть магазинов, не работает аэропорт. Медики сообщают о 36 погибших и 185 раненых с обеих сторон. Премьер Ахмед ибн Дагр заблокирован в своем дворце и, по некоторым данным, готовится бежать из страны.

Президент Хади призвал немедленно прекратить огонь и вывести из города все вооруженные отряды. Переходный совет ответил кратко: «Слишком поздно», — и пообещал, что битва за Аден будет продолжаться до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку. Что же заставило солдат Хади и бойцов Сил сопротивления, еще недавно плечом к плечу сражавшихся против повстанцев-хуситов, поднять оружие друг против друга?

Есть два Йемена

На протяжении своей истории Йемен поочередно находился под властью персов, арабов, турок, британцев. К 60-м годам XX века территория страны оказалась разделена на две крупные части: на севере существовало независимое Йеменское Мутаваккилийское Королевство, на юге — Федерация Арабских Эмиратов Юга, фактически находившаяся под контролем англичан.

В итоге король Севера был свергнут, вместо королевства была провозглашена Йеменская Арабская Республика (ЙАР). На юге после ухода англичан образовалась Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ). Однако объединения двух йеменских государств не произошло — помешали амбиции борцов за свободу и взаимная нелюбовь северных и южных племен. В итоге Север увяз сперва в гражданской войне между сторонниками свергнутого короля-имама аль-Бадра, которых поддерживали саудовцы и иранцы, и республиканцами, которым помогал Египет. А Юг под руководством Социалистической партии принялся строить у себя коммунизм по советскому образцу при поддержке СССР. Между ЙАР и НДРЙ десятилетиями продолжался вялотекущий вооруженный конфликт, на фоне которого и на севере, в Сане, и на юге, в Адене, регулярно происходили военные перевороты и убийства президентов.

Йемен_3 Военный парад в Южном Йемене. 1977 год Фото: Getty Images/John Bulmer

Всё закончилось в 1990 году. Советский Союз, находившийся уже на грани краха, не мог больше поддерживать дружественный режим в НДРЙ, и власти Южного Йемена пошли на мировую с северными соседями. Был заключен договор об объединении на формально равноправной основе: президентом стал лидер ЙАР Абдулла Салех, вице-президентом — генсек Йеменской соцпартии Али Салем аль-Бейд, премьером — председатель президиума Верховного народного совета НДРЙ Хайдар Абу Бакр аль-Аттас. Но на первых же выборах северные партии одержали сокрушительную победу (ЙАР в три раза превышала НДРЙ по численности населения), и в итоге три четверти всех руководящих постов в едином государстве заняли чиновники с Севера, офицерский корпус армии НДРЙ поувольняли, а главное — все финансовые потоки от продажи нефти, добываемой на юге, шли теперь в Сану.

Неудивительно, что южане вскоре разочаровались в идее единого Йемена. В 1994 году вспыхнул мятеж, который северойеменские части жестоко подавили. Погибли более 7 тыс. человек, Соцпартию запретили, бывшие лидеры НДРЙ и тысячи их сторонников бежали из страны. Но всех недовольных запугать не удалось. В 2007 году было создано подпольное «Южное движение» («Аль-Хирак»), выступавшее за восстановление независимости Южного Йемена. Ни в Сане, ни за рубежом никто не относился к нему всерьез — до тех пор пока в стране не начался политический кризис.

Йемен_2 Абдулла Салех. 2017 год Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi

В 2012 году бессменный президент Салех на волне «арабской весны» под давлением племенных элит и шиитских повстанцев-хуситов был вынужден уйти в отставку, его место занял Абд Раббо Мансур Хади — выходец с юга страны. Удержаться у власти он не смог: его не любили ни на Севере — из-за того, что он был южанином, ни на Юге — из-за того, что в 1994 году, когда решалась судьба восстания, он безоговорочно поддержал Салеха и предал повстанцев, получив взамен вице-президентский пост. В итоге торжествующие хуситы, объединившиеся с Салехом, вошли в Сану, а Хади бежал на юг — в Аден. Верные ему города сдавались повстанцам один за другим. Существенное сопротивление оказал только сам Аден, где против хуситов дрались местные отряды самообороны. Отряды хуситов захватили аэропорт, президент бежал из страны на лодке. Казалось, шансов у защитников нет.

Держаться до последнего

«Танки хуситов прорвались к президентскому дворцу»; «взрыв на фабрике по производству молочных продуктов, погибли 37 человек, десятки ранены; «авиация атаковала цели в порту, погибли грузчики»; «в городе начался голод, не хватает медикаментов».

Сводки из Адена в те дни давали лишь слабое представление о том, что происходило в городе. Легковооруженные отряды городского ополчения едва сдерживали натиск северян, активно применявших танки, бронемашины и артиллерию. В некоторых кварталах бои шли за каждый дом. Ополченцы оставили президентский дворец, вынуждены были сдать несколько районов, чтобы любой ценой удержать порт. И эта тактика себя оправдала: вскоре у пирсов начали швартоваться эмиратские и саудовские суда и корабли. Изгнанный президент Хади договорился с Эр-Риядом и Абу-Даби о помощи и вернулся с подмогой.

Йемен_1 Войска Северного Йемена входят в Аден. 1994 год Фото: Getty Images/Patrick Robert-Corbis

С эмиратской бронетехникой и саудовским воздушным прикрытием южане смогли отбить у хуситов весь Аден. Войска северян теперь поспешно отходили, сдавая рубеж за рубежом. Саудовские части, отлично вооруженные, экипированные и тренированные, часто просто не успевали вступить в бой: главной ударной силой, которую в мировых СМИ обычно скромно именовали как «поддерживаемое саудитами ополчение», стали отряды «Южного движения». Именно они сломали хребет хуситскому наступлению в Адене и зачистили большую часть южных провинций, безропотно передав их потом наскоро сформированной новой армии Хади.

Освободив территорию бывшего Южного Йемена, отряды «Аль-Хирака» остановились. Без них все попытки наступления войск Хади обернулись провалом: выяснилось, что плохо вооруженные йеменцы с Севера, не способные разгромить таких же йеменцев с Юга, легко справляются с саудовским спецназом, усиленным бронетехникой. Фронт застыл. Солдаты Хади и их саудовские союзники не смогли прорвать его даже, когда в лагере северян начался раскол и от хуситской пули погиб президент Салех. Южане наотрез отказались идти дальше. Им не нужна была Сана: куда больше их занимал вопрос, кто будет контролировать Аден и что теперь будет с освобожденной от хуситов территорией, где всё больший вес набирало «Южное движение», лидеры которого никак не могут договориться между собой.

Социализм на южный манер

«Аль-Хирак» — главная сила на юге страны, коалиция различных партий, группировок и племен. В «Аль-Хирак» выделяются два крыла: умеренное, добивающееся автономии в рамках единого государства, и радикальное — возглавляемые бывшим лидером Соцпартии Али Салемом аль-Бейдом оголтелые сепаратисты, выступающие за воссоздание Южного Йемена. За прошедшие годы южные повстанцы не раз меняли покровителей, переходя из одного лагеря в другой.

Самые сложные отношения у них с Саудовской Аравией. Изначально в войне Севера и Юга саудиты поддерживали северян, воюющих с коммунистами-южанами; однако после объединения Йемена в Эр-Рияде обнаружили, что новое государство мало того что имеет территориальные претензии к Саудовской Аравии, так еще и сравнялось с ней по численности населения. Саудиты резко изменили курс и поддержали южный сепаратистский мятеж в 1994 году, но после его подавления решили сделать ставку на улучшение отношений с режимом Салеха.

Йемен_4 Абд Раббо Мансур Хади Фото: Global Look Press/Mohammede Mohammed

Оставшихся без покровителей южных сепаратистов подобрал Иран, предоставивший их лидерам убежище, а бойцам — оружие. Однако после начала гражданской войны в стране Тегеран переориентировался на поддержку шиитов-хуситов на севере. Южные сепаратисты отвергли настойчивые просьбы иранского руководства поддержать хуситское восстание, и их тут же снова взяла под крыло Саудовская Аравия. Не последнюю роль сыграло в этом мощное южнойеменское лобби: за прошедшие годы в ваххабитском королевстве образовалось целое бизнес-сообщество выходцев из юго-восточного региона Хадрамаут.

Сейчас саудовское правительство ведет двойную игру: одной рукой поддерживает президента Хади, выступающего за единый Йемен, другой — тренирует бойцов «Южного движения», понимая, что без них весь южный фронт немедленно развалится. До последнего времени Эр-Рияду удавалось балансировать между ними: так, когда Хади принялся на только что отвоеванном Юге сажать на все руководящие посты своих родственников и соратников, саудиты заставили его поумерить аппетиты.

Но сейчас, судя по всему, хрупкое равновесие рухнуло. Более того, раскол наметился в самой коалиции, помогающей Хади вернуться к власти. Пресса сообщила, что на заседании Южного переходного совета присутствовали представители Объединенных Арабских Эмиратов — второго столпа антихуситской коалиции, и что ОАЭ заявили об активной поддержке южных сепаратистов.

Если «Южному движению» и Хади (вернее, стоящим за ними ОАЭ и саудитам) не удастся договориться и антихуситская коалиция рухнет, то гражданская война в Йемене из конфликта двух сторон рискует превратиться в драку всех против всех.