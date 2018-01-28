Повстанцы захватили госучреждения в Адене

Несколько правительственных учреждений захватили повстанцы-хуситы в йеменском портовом городе Адене, о попытке госпереворота заявил премьер-министр страны. Среди захваченных объектов — штаб-квартира правительства.

РЕН ТВ напоминает, что столкновения между сторонниками отделения южных территорий страны и армией начались после истечения срока ультиматума, поставленного сепаратистами властям.

Хуситы требуют отставки правительства и формирования нового кабинета министров.

В конце декабря сообщалось, что с весны 2015 года на территории Йемена убито более 11 тыс. сторонников движения «Ансар Аллах». Вооруженный конфликт в Йемене начался в феврале 2014 года.