СБ ООН принял резолюцию РФ о техническом продлении санкций по Йемену

Совет Безопасности ООН продлил санкционный режим в отношении Йемена. Резолюция о техническом продлении санкций была предложена Россией, документ получил 15 голосов в поддержку, передает «РИА Новости».

Голосование по предложенному проекту состоялось после рассмотрения в Совбезе другого документа, подготовленного Великобританией, который Россия как постоянный член Совета заблокировала. Разработанный Великобританией проект резолюции предполагает продление санкционного режима в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением до марта 2019 года. В документе «выражается озабоченность», что оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Кроме того, британский вариант резолюции также содержал обвинения в адрес Ирана, который западные страны подозревают в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам — хуситам. Несогласованный документ, подготовленный Великобританией, поддержали 11 стран, две из которых проголосовали против и еще две — воздержались.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

С начала конфликта сторонники властей Йемена неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам, который, в свою очередь, эти утверждения категорически отвергал.