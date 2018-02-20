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В Йемене захвачен один из главарей «Аль-Каиды»

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Правительственные войска Йемена схватили одного из влиятельных главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом передает во вторник, 20 февраля, телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что лидера местных боевиков спецназ схватил во время рейдов вблизи долины Эль-Масини на востоке Йемена. В ходе операции по поимке экстремиста силовики ликвидировали несколько человек из его сопровождения.

На этой неделе проправительственные силы при содействии возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции начали в долине операцию под кодовым названием «Фейсал» по зачистке региона от боевиков «Аль-Каиды».

Портал iz.ru писал о ликвидации пятерых боевиков «Аль-Каиды» на востоке Афганистана. Операция силовиков была проведена в ночь 19 января в местечке Ту-Ту.

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