Исламист исламисту волк

Окопавшееся на Синайском полуострове отделение «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) призвало к джихаду против движения ХАМАС. Палестинская группировка, по утверждению террористов, сошла с пути Аллаха, приняв участие в выборах и сотрудничая с шиитским Ираном. Чем обернется для региона схватка двух исламистских движений, разбирался iz.ru.

Желтый песок и синее небо Синая. Стоящий на коленях бородатый человек в оранжевой робе — униформе осужденных на смерть «Исламским государством» — с завязанными глазами. На заднем плане — шеренга людей в черных одеждах, с автоматами и закрытыми лицами. Перед ними — четверо: двое в камуфляже, двое в белом. Один вещает в микрофон:

— Этот человек, Муса Абу Замат, был когда-то нашим соратником. Но потом мы узнали, что он продает оружие отступникам из бригад Изз ад-Дин аль-Кассам и переправляет десятки людей через границу, чтобы те вступили в их ряды. Это оружие используется для того, чтобы совершать действия, неугодные Аллаху. Он приговорен к смерти.

С лица осужденного срывают повязку, видны его расширившиеся от ужаса глаза, глядящие прямо в камеру. Стоящий прямо за ним человек в камуфляже поднимает пистолет и стреляет жертве в затылок. Та валится на песок. Казнь совершена, война объявлена.

Клятва верности халифу

Все люди на видео — боевики организации «Вилайят Синай», в 2014 году присягнувшей «Исламскому государству».

Изначально она сформировалась из местных бедуинов, живших в основном за счет контрабанды товаров в сектор Газа. По сравнению с курортным югом полуострова север Синая жил крайне бедно, бедуины предпочитали поменьше контактировать с чиновниками и побольше слушать проповедников-суфиев. Их, соответственно, не брали в полицию и армию, а низкий образовательный уровень закрывал для них карьеру в госструктурах. К началу «арабской весны» на севере Синая скопилась взрывоопасная масса безработной и религиозной молодежи без перспектив. Неудивительно, что она взялась за оружие.

Хамас_2 Военная техника на египетско-израильской границе Фото: Global Look Press/Xinhua

В 2011-м, когда пал режим Мубарака, бедуинские племена взбунтовались. Начались нападения на силовиков и туристов, был взорван газопровод в Израиль. Наибольшую известность приобрела связанная с «Аль-Каидой» группировка «Ансар Байт аль-Макдис», в составе которой сражались также боевики из Ливии и Саудовской Аравии. Ее члены устраивали самые дерзкие акции. 18 августа 2011 года боевики перешли египетско-израильскую границу и в Эйлате атаковали израильский автобус с гражданскими лицами, погибли семь человек. После этого по требованию Тель-Авива египетская армия провела жесткую зачистку, ситуация вроде бы стабилизировалась, но ненадолго. После того как в мае 2013-го военные свергли президента Мурси, мятеж вспыхнул с новой силой: к бедуинам примкнули вновь оказавшиеся вне закона «братья-мусульмане». На Синае началась настоящая война.

В конце 2013-го египетской армии наконец удалось установить контроль над границей. Но только относительный: пещеры в горах Джабаль аль-Халяль, где скрывались боевики, зачистить так и не получилось. Опираясь на эту базу, бедуины вновь начали устраивать налеты. А в ноябре 2014 года присягнули на верность «Исламскому государству», незадолго до того объявившему о создании халифата. «Ансар Байт аль-Макдис» заявила о создании на полуострове «Вилайята Синай». Одной из первых задач нового образования стало налаживание отношений с соседним сектором Газа, где правит палестинское движение ХАМАС.

Контрабанда нас связала

Тесные контакты между боевиками по обе стороны границы начались еще в 2004 году, когда ни о каком «Исламском государстве» и речи не шло, и серьезно расширились в последующие годы. Сектору Газа, оказавшемуся фактически в израильской блокаде, требовались добровольцы-джихадисты, еда, топливо, товары первой необходимости и оружие. Всё это перебрасывалось через границу — вернее, под ней, по системе туннелей, прорытых контрабандистами.

После того как «Ансар Байт аль-Макдис» принес присягу ИГ, в ХАМАС началось брожение. Если политическое руководство считало, что сотрудничество с «Исламским государством» лучше свернуть, то военное настаивало на расширении совместных действий. Главными сторонниками дружбы с ИГ стали бывший глава МВД ХАМАС Фатхи Хамад, командир одной из бригад Айман Нофал и высокопоставленный сотрудник военного крыла организации Абдулла Мухаммед Сайид Кишта. По данным израильской разведки, Кишта, перебравшись на Синай, лично инструктировал боевиков ИГ по вопросам использования ПТУРов и изготовления СВУ. Более того, по некоторым данным, боевики ИГ проходили обучение в лагерях ХАМАС в секторе Газа. К «Исламскому государству» примкнули сотни бойцов ХАМАС и «Исламского джихада».

Хамас_1 Бывший глава МВД ХАМАС Фатхи Хамад Фото: Getty Images/Anadolu Agency

В декабре 2015-го сектор Газа посетил главнокомандующий силами «Вилайята Синай» Шади аль-Менеи — именно он в свое время уговорил остальных боевиков присягнуть на верность ИГ. В Египте аль-Менеи числился в списке самых разыскиваемых террористов.

Возможно, политическое крыло в конце концов взяло бы верх — если бы не Иран. В Тегеране как раз в это время решили сделать ставку на развитие военного сотрудничества с ХАМАС, и к лидерам военного крыла потекла река денег и оружия. Свою долю получило и ИГ.

Длинные руки аятолл

— Прямо поддерживая ХАМАС в Газе и косвенно ИГ на Синае, Иран пытается нанести удар по Израилю и Египту, дестабилизировать их, подорвать влияние Америки, создать еще одну базу в суннитском регионе, откуда намеревается распространять свое влияние, чтобы достичь регионального доминирования, — утверждал отставной сотрудник израильской разведки Дан Феферман.

— Ирану нужно ИГ в Сирии и Ираке, чтобы продемонстрировать свою значимость в регионе для России и США, — вторил ему другой бывший высокопоставленный разведчик — бригадир Йосси Купервассер. — С Синаем ситуация аналогичная: если ИГ там превратится в мощную силу, Иран вновь обратится к мировым державам с предложением утихомирить исламистов, потребовав что-нибудь в ответ. Сейчас Иран заинтересован в том, чтобы ослабить альянс умеренных суннитских стран — Египта, Саудовской Аравии и Иордании.

Сложно судить, сколько правды в этих обвинениях — израильтяне бывают пристрастны, когда речь идет про Иран. Очевидно одно: после того как Израиль ввел сухопутную и морскую блокаду границ Газы, единственным путем доставки оружия, снаряжения и наличности туда стал маршрут через Синай, где хозяйничает ИГ. Волей-неволей ХАМАС приходилось идти на взаимодействие с «Исламским государством», передавая ему часть оружия и денег и оказывая массу услуг в обмен на свободный транзит, и в Тегеране закрывали на это глаза.

Давайте жить дружно

Всё начало меняться в январе 2017 года.

К тому моменту даже военное руководство ХАМАС решило, что сотрудничество с ИГ пора сворачивать. Слишком большую силу набрали в секторе Газа дружественные «Исламскому государству» салафитские группировки типа «Бригады Омара Хадида», которые не подчинялись ХАМАС и вели собственную войну с Израилем, срывая казалось бы наметившееся и так нужное Газе перемирие. Ракка пригрозила ХАМАС войной.

Хамас_4 Яхья Синвар (в центре) во время осмотра участка границы сектора Газа с Египтом Фото: Global Look Press/Ashraf Amra

Руководство «Вилайята Синай» благоразумно воздержалось от резких движений, но это уже ничего не могло изменить: слишком уж неудачно для ИГ развивались события. Иран глубоко влез в войну в Сирии и Ираке и всё менее терпимо относился к сотрудничеству своих палестинских друзей с «Исламским государством». Поэтому, когда египетские власти год назад потребовали от ХАМАС прекратить наконец контрабанду и начать борьбу с ИГ, руководство движения охотно пошло им навстречу. В июне 2017-го в Каир прибыла делегация ХАМАС во главе с двумя высокопоставленными лидерами группировки — Яхьей Синваром и Халилом аль-Хийя. Попутно египтяне выступили посредниками в переговорах «Фатха» и ХАМАС. По итогам была достигнута договоренность: Египет поставляет в сектор Газа продукты, топливо и товары первой необходимости, а в ответ ХАМАС намертво перекрывает границу для боевиков. Был создан совместный египетско-палестинский штаб для координации действий. Все эти соглашения, судя по всему, заключались с молчаливого одобрения Израиля, который предпочел иметь дело с давно и хорошо знакомым злом в виде ХАМАС, а не с ИГ.

Руководство сектора Газа свои обязательство выполняло ревностно. Вдоль границы появились заграждения из колючей проволоки, были установлены видеокамеры. В секторе прошли массовые аресты салафитов и сторонников ИГ по спискам, составленным израильской разведкой и с ее ведома переданным египтянами для ХАМАС.

Через два месяца последовал ответ от «Вилайята Синай». 17 августа Мустафа Калаб, палестинец из Рафаха, взорвал себя на погранпереходе Рафах на египетско-палестинской границе. Погиб офицер ХАМАС, еще пять человек были ранены. Это стало объявлением войны.

Вон из семьи

— Мы потрясены этим ужасным событием и беспощадным убийством борца за свободу, совершенным «Вилайятом Синай» ИГ. Мы гордимся тем, что многие наши сыновья сражаются в рядах бригад «Аль-Кассам», и потому осуждаем это презренное убийство и изгоняем совершившего его из семьи, и надеемся, что сумеем расправиться с ним своими руками.

Это заявление, распространенное ХАМАС, сделала палестинская семья аль-Даджани. Именно 24-летний Мухаммед аль-Даджани был тем человеком, который пустил пулю в голову отступника на распространенном ИГ ролике. Его отец, Абу Рашид — высокопоставленный функционер ХАМАС, ранее работавший в министерстве здравоохранения. Мухаммед уехал на синайский джихад, оставив дома жену и двух дочерей.

Еще один палестинец, который мелькает в ролике, — шариатский судья, зачитывающий приговор. Как сообщил ХАМАС, это Хамза аль-Замли, несколько лет назад осужденный за ограбления магазинов в секторе Газа и бежавший от правосудия на Синай. Семья также публично отреклась от него, объявив, что не намерена больше иметь ничего общего с предателем.

Хамас_3 Боевики движения ХАМАС Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Все эти публичные заявления вполне оправданы. Сейчас в рядах ИГ сражаются сотни палестинцев, и своих целей они не скрывают: свергнуть власть ХАМАС в секторе Газа, образовав там настоящее исламское государство. «Нападайте на штаб-квартиры и суды ХАМАС в Газе, ибо это воистину столпы, на которых держится тирания», — провозгласил главный муфтий вилайята Казем аль-Азави.

У ИГ к ХАМАС масса претензий. Палестинскую группировку обвиняют в том, что она «сошла с пути ислама», сосредоточившись на секторе Газа вместо глобального джихада, приняла участие в выборах, что запрещает Аллах, да и воюет с Израилем неправильно — за освобождение Палестины, а не за то, чтобы истребить сионистов. В вину ставится и сотрудничество с шиитским Ираном, и даже неспособность предотвратить признание Трампом Иерусалима столицей Израиля (неясно, правда, как ХАМАС мог это сделать, но в таких случаях всякое лыко в строку).

ХАМАС пока реагирует довольно сдержанно: пресс-секретарь движения Салах Бардавиль обозвал видеозапись казни «сионистской продукцией» и отметил, что идеологических разногласий с салафитами у палестинской группировки нет — дело исключительно в вопросах пограничной и внутренней безопасности. Возможно, в Газе, не желая терять ценные кадры, еще надеются договориться с синайскими боевиками. Если же это не удастся, то ячейке ИГ на Синайском полуострове, лишившейся последнего союзника в регионе, предстоят тяжелые времена.