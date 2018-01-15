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Около 600 французских исламистов воюют на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press
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Около 600 французских исламистов воюют на Ближнем Востоке, заявила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли. Об этом пишет RT со ссылкой на Liberation.

«В Леванте насчитывается не менее 500–600 французских радикальных исламистов», — сказала она.

Парли отметила, что еще около 300 человек были убиты в боях. Во Францию, по ее словам, возвратилось менее 20 человек за 2017 год.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал 2018 год решающим для борьбы с терроризмом. В своем новогоднем поздравлении он заявил об уверенности, что победа будет не на стороне террористов. Президент Франции также заявил о намерении «добиться мира на международном уровне», а именно «гарантировать стабильность государств и обеспечить защиту всех меньшинств», в том числе на Ближнем Востоке и в Африке.

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