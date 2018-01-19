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Пятеро членов «Аль-Каиды» уничтожены в Афганистане

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Wali Sabawoon
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Афганские силовики в ходе спецоперации на востоке страны уничтожили пятерых боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора провинции Нагархар.

Операция была проведена в ночь на пятницу, 19 января, в местечке Ту-Ту. В ней принимало участие специальное подразделение управления национальной безопасности страны, передает «Интерфакс».

Силовики ликвидировали пять ключевых членов террористической сети «Аль-Каида», в том числе Мулло Сунди, известного как Сарах. Он отвечал за пропаганду в провинции Нангархар.

Помимо этого, в ходе спецоперации были задержаны один вооруженный боевик и двое подозреваемых в террористической деятельности.

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