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Лавров рассказал о роли России в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия является одним из ведущих центров формирующегося глобального мира и важным гарантом глобальной стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию.

Он напомнил о том, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, и рассказал о намерении российских властей «активно участвовать в продвижении положительной, объединительной, устремленной в будущее международной повестки дня». 

Москва будет «способствовать политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов, последовательно отстаивать в мировых делах ценности правды, справедливости, широкого равноправного сотрудничества», — подчеркнул Лавров в интервью болгарскому журналу «Международные отношения». 

Как писал портал iz.ru, в беседе с журналистом издания российский министр также заявил, что Москва не видит проблем в стремлении балканских стран стать частью Евросоюза. 

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