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Лавров рассказал о готовности сотрудничать с ЕС несмотря на санкции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва готова развивать двусторонние связи с Европой несмотря на санкционный режим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы к тому, чтобы в нынешней ситуации всё-таки уходить от какой-то политики изоляционизма», — заявил он.

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В качестве областей расширения сотрудничества он указал на «согласованные направления взаимодействия» и «пожелания бизнеса», уточняет «РИА Новости».

«Мы не просим никогда ни у Европейского союза, ни у других стран, которые к санкциям присоединились, эти санкции снимать, не будем какие-то переговоры вести об условиях снятия санкций», — подчеркнул при этом министр.

По его выражению, Москва демонстрирует «добрую волю в отношении нашей готовности возобновлять без каких-либо предварительных условий все те каналы диалога, сотрудничества, взаимовыгодных проектов, которые были заморожены после весны 2014 года».

Как писал iz.ru, представители немецкого бизнеса выступили против введения очередных санкций против России. Ранее с инициативой о снятии с России санкций выступил премьер Австрии Себастьян Курц.

Киев считает, в свою очередь, что полная или частичная отмена европейских экономических санкций в отношении РФ приведет к расколу Европы.

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