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Лавров провел в Луанде встречу с президентом Анголы

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Анголы Жоау Лоуренсу провели встречу, в ходе которой глава ведомства от имени президента РФ Владимира Путина передал главе государства приглашение посетить Москву. Об этом стало известно в понедельник, 5 марта.

Стороны обсудили региональную повестку дня, противодействие терроризму и экстремизму, а также урегулирование конфликтов на африканском континенте, сообщает RT.

26 сентября бывший глава оборонного ведомства Анголы Жоау Лоуренсу вступил в должность президента страны. На этом посту он сменил своего соратника по партии МПЛА (основная партия этой африканской страны) Жозе Эдуарду душ Сантуша, который занимал президентский пост на протяжении последних 38 лет.

Новый президент пообещал привлечь в Анголу иностранных инвесторов. Кроме того, он заявил, что хочет быть признан как лидер, осуществивший в стране «экономическое чудо».

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