«Алроса» расширяет добычу в России и Анголе

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Руководитель одной из ведущих алмазодобывающих корпораций в мире рассказал главе государства о планах открытия и освоения новых месторождений в России и за границей: речь, в частности, идет о Якутии и Анголе. Сергей Иванов подчеркнул, что, несмотря на аварию на руднике «Мир» в прошлом году, «Алроса» сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке добычи алмазов. Что касается причин аварии, то они уже установлены, а всем семьям пострадавших и пропавших без вести выплачены положенные компенсации.

В начале встречи Сергей Иванов продемонстрировал президенту два драгоценных камня, которые были добыты в прошлом году. Они оказались самыми дорогостоящими за всю историю советской и российской алмазодобычи.

— Это уникальный розовый алмаз — 28 карат — уникальных цветовых характеристик, — пояснил глава «Алросы».

— Это большой считается? — уточнил глава государства.

— Да, и самое главное, розовые всегда самые дорогие на аукционах, — подчеркнул Сергей Иванов, добавив, что эти камни — исключительны по своим свойствам.

— Не скажешь даже, что это алмазы, — заметил российский лидер.

Сергей Иванов с главой государства согласился, отметив, что представленные экземпляры действительно «выглядят как стекла», однако это настоящие алмазы, добытые на россыпных месторождениях дочерней компании «Алросы» «Алмазы Анабара».

По словам главы компании, по итогам 2017 года «Алроса» увеличила массовую добычу алмазов и вышла на рекордный объем в 40 млн карат. Такой рост отразился и на налоговых выплатах корпорации: в бюджеты всех уровней поступило более 66 млрд рублей. Компания также выплатила рекордные дивиденды: около 22 млрд рублей — в бюджет Республики Якутия и 22 млрд рублей — в федеральный бюджет.

— Как удалось справиться с аварией? — поинтересовался президент, напомнив о прошлогодней трагедии на руднике «Мир».

4 августа на алмазном руднике компании в городе Мирный в Якутии произошло затопление из-за прорыва воды. В шахте в этот момент находилось около 150 человек, большинство из них удалось спасти. Сергей Иванов признался, что для компании авария и ее последствия оказались «серьезным испытанием».

— После того как закончилась аварийно-спасательная операция, в первую очередь была оказана поддержка родственникам погибших шахтеров. Нам удалось вывести на поверхность 143 человека, восемь человек, к сожалению, остались под землей, — рассказал он президенту. — После этого в соответствии с вашими указаниями была немедленно организована работа по трудоустройству сотрудников, которые были заняты на руднике «Мир», более тысячи человек.

Сейчас в группу «Алроса» трудоустроены более 700 человек, еще несколько сотен, которые приезжали на заработки из других регионов, предпочли вернуться домой.

— Причины аварии ясны? — спросил глава государства.

Сергей Иванов отметил, что все работавшие в Мирном эксперты пришли к единому мнению.

— Первое — это проектные ошибки, допущенные в 2000-х годах. Второе — это подтопление карьера в 2011 году, когда сломалось несколько насосов. И третье — это гидрогеологическая сложность месторождения, — пояснил он.

Владимир Путин поинтересовался, что компания будет предпринимать дальше. Сергей Иванов заметил, что по всем выводам комиссии уже ведется соответствующая работа. Всем семьям пострадавших и пропавших без вести выплачены компенсации.

У компании большие планы на 2018 год. «Алроса» планирует запустить Верхне-Мунское месторождение в Якутии, а также начать освоение одного из крупнейших в мире месторождений — Луаше в Анголе. Эти планы уже обсуждались с высшим руководством африканской страны. Владимир Путин напомнил, что президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует в этом году прибыть с визитом в Россию, и тема сотрудничества в добыче ресурсов может быть затронута в ходе переговоров.

— Сейчас на мировом рынке как «Алроса» смотрится? — уточнил президент.

Глава «Алросы» заверил, что компания останется мировым лидером, сохраняющим достаточно серьезный отрыв от ближайших конкурентов.