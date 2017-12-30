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Спутник «Ангосат-1» скоро обеспечит телесигнал на территории Анголы

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Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос
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Спутник «Ангосат-1» в скором времени обеспечит телевизионный сигнал и другие услуги на территории Анголы. Об этом сообщил глава производителя-изготовителя аппарата РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

«Есть уверенность, что в скором времени ангольский народ сможет включить телевизор и увидеть достаточное количество программ и пользоваться интернетом и остальными услугами, без которых сегодняшняя жизнь не представляется возможной», — сказал Солнцев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «сейчас идут плановые работы по приведению аппарата в боевую готовность».

«Фрегат» с «Ангосат-1» стартовал 26 декабря в 22:00 с космодрома Байконур. На следующий день связь со спутником была утеряна. По предварительным данным, причиной потери связи могла стать разрядка аккумуляторов.

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