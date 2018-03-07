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РФ не получила ответа на запрос от 2 марта о встрече Лаврова и Тиллерсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская сторона направила запрос о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексoм Тиллерсoном еще 2 марта, но ответа так и не получила.

Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Ранее 6 марта официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что американская сторона не получала «никакого приглашения или звонка».

«Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Хизер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Лаврова с Тиллерсoном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно», — говорится в заявлении на странице в Facebook российского диппредставительства.

В январе сообщалось, что Лавров обсудил по телефону с Тиллерсоном ситуацию в Сирии.

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