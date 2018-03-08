Тиллерсон допустил встречу с Лавровым в Эфиопии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил возможность провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эфиопии, но сообщил, что в графике ее нет.

Об этом Тиллерсон рассказал журналистам, находясь в Аддис-Абебе, сообщает агентство «РИА Новости».

«Что касается встречи с министром иностранных дел (РФ) Лавровым, я уже потерял счет нашим встречам в прошлом году. Я еще пару дней назад был не в курсе того, что министр иностранных дел Лавров будет здесь в это же время. Я до моего вылета сюда был не в курсе желания организовать встречу. Мой график сверстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира», - цитирует Тиллерсона пресс-служба госдепартамента США.

Госсекретарь назвал «настоящей глупостью» предположения, что главы внешнеполитических ведомств двух стран якобы отказываются от дипломатических контактов. Тиллерсон добавил, что они с Лавровым имеют номера телефонов друг друга, и пользуются ими.

Ранее сообщалось, что российская сторона направила запрос о встрече Лаврова с Тиллерсoном еще 2 марта, однако не получила ответа. При этом представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что американская сторона не получала «никакого приглашения или звонка».

8 марта в Госдепартаменте сообщили, что встреча с Лавровым отсутствует в планах Тиллерсона, однако расписание госсекретаря может меняться. Сергей Лавров опроверг слова Тиллерсона о том, что обсуждения возможной их встречи в Эфиопии не велись.