Тиллерсон рассказал о принятии Трампом решения встретиться с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп самостоятельно принял решение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу, 9 марта.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встреча не является переговорами между Вашингтоном и Пхеньяном, для которых условий «пока нет».

«Что касается решения о контактах между Трампом и Ким Чен Ыном, президент принял его сам», – цитирует его ТАСС.

6 марта власти КНДР заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.

8 марта Ким Чен Ын направил приглашение встретиться президенту США и сегодня Трамп принял его.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и Совбез ООН усилили давление на республику и ввели против КНДР санкции. Северная Коеря неоднократно называла ограничения «актом войны», но в феврале согласилась начать переговоры с Сеулом и Вашингтоном.