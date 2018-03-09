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КНР приветствует заявление Трампа о возможной встрече с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/KCNA
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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что КНР приветствует заявление американского президента Дональда Трампа о возможности встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Гэн Шуан добавил, что Китай всегда способствовал «процессу денуклеаризации Корейского полуострова» и выступал за мирное решение существующих противоречий, передает ТАСС.

«Мы приветствуем сделанные заявления о прямом диалоге между КНДР и США, Разрешение проблемы, связанной с денуклеаризацией Корейского полуострова, движется в правильном направлении», – сказал китайский дипломат.

О том, что планируется встреча с Ким Чен Ыном, американскии лидер заявил накануне. Ранее стало известно, что устное послание северокорейского лидера Трампу передал Чон Ый Ён, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возможная встреча председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа способна привести к разрядке на Корейском полуострове.

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