Прямой эфир

Трамп рассказал о планировании встречи с Ким Чен Ыном

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в урегулировании ситуации с КНДР, а также прокомментировал предпринятый северокорейскими властями шаг в сторону налаживания диалога с США.

«Мирное наступление» Пхеньяна
Как в Южной Корее относятся к прорыву в отношениях с КНДР

«Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, не просто о заморозке (ядерной программы). Также в Северной Корее не будут тестировать ракеты в это время», — написал Трамп в Twitter, отметив, что в этом плане был достигнут огромный прогресс. 

При этом американский лидер заявил, что санкции сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации.

«Встреча (с Ким Чен Ыном) уже планируется!» — отметил Трамп.

Ранее в Белом доме рассказали,что устное послание северокорейского лидера Трампу передал Чон Ый Ён, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и Совбез ООН усилили давление на республику и ввели против санкции. Северокорейские власти назвали это «актом войны», но в позже согласилась начать переговоры с Сеулом и Вашингтоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Стали известны подробности послания Ким Чен Ына Трампу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017