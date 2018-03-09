Трамп рассказал о планировании встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в урегулировании ситуации с КНДР, а также прокомментировал предпринятый северокорейскими властями шаг в сторону налаживания диалога с США.

«Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, не просто о заморозке (ядерной программы). Также в Северной Корее не будут тестировать ракеты в это время», — написал Трамп в Twitter, отметив, что в этом плане был достигнут огромный прогресс.

При этом американский лидер заявил, что санкции сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации.

«Встреча (с Ким Чен Ыном) уже планируется!» — отметил Трамп.

Ранее в Белом доме рассказали,что устное послание северокорейского лидера Трампу передал Чон Ый Ён, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и Совбез ООН усилили давление на республику и ввели против санкции. Северокорейские власти назвали это «актом войны», но в позже согласилась начать переговоры с Сеулом и Вашингтоном.