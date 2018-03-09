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В Госдуме ждут разрядки вокруг КНДР в случае встречи Ким Чен Ына и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Возможная встреча председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа способна привести к разрядке на Корейском полуострове. Такое мнение в пятницу, 9 марта, высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Депутат подчеркнул, что Россия всегда выступала за разрешение северокорейского кризиса путем переговоров.

«Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к существенной разрядке в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы КНДР. Диалог — это собственно то, за что всегда выступала Россия», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Глава комитета по международным делам высказал надежду, что встреча лидеров КНДР и США действительно состоится. А ее результатом станет нормализация ситуации на Корейском полуострове.

«Также надеемся, что высказанная готовность к встрече отразится на общей линии США в отношении Пхеньяна, провокации руководства КНДР прекратятся, Северная Корея не станет нарушать резолюции СБ ООН и осуществлять новые ракетные испытания», — заявил депутат.

Отправившийся 8 марта в США глава управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен передал американским властям личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не просто о заморозке ядерной программы, подчеркнув готовность Северной Кореи приостановить тестирование ракет и отметив, что в этом плане был достигнут огромный прогресс.

При этом американский лидер заявил, что санкции сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации. Трамп также заверил, что встреча уже готовится и что он рассчитывает встретиться с Ким Чем Ыном до мая 2018 года.

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