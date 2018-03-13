Трамп объяснил отставку Тиллерсона «расхождением позиций»

Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона «расхождением позиций».

По словам американского лидера, он на протяжении долгого времени обсуждал с главой внешнеполитического ведомства его отставку.

Как сообщал портал iz.ru, 13 марта президент США сообщил в своем Twitter об увольнении главы Госдепартамента. Ведомство возглавит директор ЦРУ Майк Помпео.

Несколькими днями ранее Тиллерсон отменил рабочие встречи в Кении якобы из-за «плохого самочувствия».

При этом источники в Белом доме утверждают, что именно во время его нахождения в Африке Трамп принял решение об увольнении, сообщает Associated Press.

Собеседники агентства также утверждают, что президент США пошел на перестановки в администрации в свете предстоящих переговоров с руководством КНДР, а также в преддверии ряда встреч по торговым соглашениям.