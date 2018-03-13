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Тиллерсон сообщил о передаче дел Салливану

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Обязанности госсекретаря временно будет выполнять заместитель главы госдепартамента Джон Салливан. Об этом заявил отправленный в отставку Рекс Тиллерсон.

По его словам, в конце дня он передаст все обязанности госсекретаря заместителю Джону Салливану. Тиллерсон заявил, что его работа на посту полностью закончится в полночь 31 марта.

Также он заявил, что у него был телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и шефом аппарата Белого дома Келли, чтобы «обеспечить ясность в будущем».

До конца своего пребывания на посту главы американской дипмиссии Тиллерсон планирует заниматься административными вопросами, чтобы плавно передать дела новому госсекретарю.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место он предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ была предложена Джина Хаспел.

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