Отставка Рекса Тиллерсона и анонсированное назначение на пост главы госдепартамента «ястреба» Майкла Помпео, по идее, должны внести существенные коррективы как минимум в стиль американской внешней политики. Однако, представляется, что ключевой причиной этой смены все же являются не столько провалы Тиллерсона на посту главы американской дипломатии, сколько провалы самого Помпео – на посту главы ЦРУ.

Напомним, 1 марта Владимир Путин анонсировал наличие у России пяти новых видов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Их разработка и внедрение велись многие годы – по сути, с момента выхода США из соглашения по ПРО в 2002 году – и прошли абсолютно незамеченными для всех разведок мира, включая и американскую. Первый шок истеблишмента США логичным образом должен был смениться поиском виноватых – кто просмотрел ситуацию, в результате которой по сути обнулились гигантские американские инвестиции не только в систему ПРО, но и во флот, а это – ни много ни мало одиннадцать действующих авианосных групп – которые с момента появления у России гиперзвукового оружия превратились в легко расстреливаемую в случае чего мишень.

И главным ответственным за этот провал по должности является ни кто иной, как глава американской разведки Майкл Помпео. И в этом плане его новое назначение объясняется в первую очередь желанием Дональда Трампа не столько усилить американскую дипломатию, сколько «вывести из-под огня» и спасти карьеру своего старого политического союзника: тот покидает «корабль» ЦРУ как нельзя вовремя, накануне неизбежных и весьма серьезных перемен и перестановок в американском разведывательном ведомстве. И в этом плане шутливая реплика Марии Захаровой о том, что «видимо, опять Россия» сменила Тиллерсона на Помпео, является не только шуткой: не случись российского прорыва, не было бы и этой смены.

Вопрос о том, сможет ли Помпео, только что провалившийся в качестве главы разведки, нечто качественно изменить в американской внешней политике, остается открытым. Главной ее проблемой, с которой не смог справиться Тиллерсон, является превращение ее в заложницу американской внутриклановой борьбы: после принятием Конгрессом закона о санкциях против России, серьезно ограничившего внешнеполитические полномочия президента, и передавшего часть рычагов законодателям, внешняя политика США по сути стала формироваться под влиянием нескольких центров, зачастую имеющих конфликтующие интересы.

На практике это означает существенное снижение способности к компромиссам: договоренности, достигнутые одним из центров, могут быть по факту саботированы и «обнулены» другим. Последствия такой внутренней конфликтности не замедлили сказаться – в первую очередь и наиболее очевидным образом в американской политике на Ближнем Востоке, где сейчас трудно говорить о наличии у США ясной и понятной в первую очередь американским союзникам стратегии. Не менее противоречивой, впрочем, оказалась и американская политика в Юго-Восточной Азии, и речь не только о северокорейской проблеме, где нагнетание напряженности со стороны США по сути поставило мир на грань ядерного конфликта, но и о стратегии США в регионе в целом: по сути, рассуждать сегодня о ее наличии крайне сложно.

Сможет ли Помпео преодолеть эту провальную для США многоцентричность внешней политики? Стоит отметить, что у «ястреба» всегда больше шансов достигнуть соглашения с контрагентом – уже просто потому, что его в этом случае будут меньше обвинять в том, что он пошел на «недопустимый компромисс» и «предал национальные интересы», нежели потенциального «соглашателя». В этом плане фигура балансирующего Тиллерсона, конечно, менее подходила для совершения «судьбоносных прорывов». А они Трампу сейчас крайне нужны, и в первую очередь – на северокорейском направлении, где анонсированная встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна превратиться, как минимум на уровне пиарной реальности, в победу США, а не КНДР, которая в невозможной ситуации по сути добилась признания себя ядерной державой со стороны Вашингтона. И в этом плане можно говорить как минимум об одном «приуготовленном прорыве» Помпео на новом посту – соглашение с Северной Кореей явно будет заключено. Правда, судя по всему, оно состоится скорее на условиях Пхеньяна, нежели Вашингтона, и назначение Помпео в этом разрезе стоит рассматривать пока скорее как его заблаговременную пиарную подготовку.

Автор - доцент МГИМО, политолог

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