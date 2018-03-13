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Политолог заявил о худших опасениях после перестановок в Госдепе США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп после кадровых перестановок в Госдепе ужесточит воинственную риторику в отношении России. Уверенность в этом порталу iz.ru высказал политолог, академик Российской академии политических наук Вильям Смирнов.

13 марта, президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Освободившееся место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Новым директором ЦРУ впервые в истории ведомства станет Джина Хэспел.

«Некоторые худшие опасения подтверждаются. Речь идет о том, что усиливается блок спецслужб и, то, что называется в российском политическом языке, силовые структуры. Следует ожидать, что будет ужесточаться и политика в отношении России. Теперь уже последние иллюзии того, что действующий президент США все-таки не будет подаваться на давление Конгресса, фактически исчезли. Эти назначения означают, что воинствующая, силовая риторика Трампа будет только усиливаться по отношению к России», – сказал Смирнов.

Президент США расставляет вокруг себя людей, с которыми не будет постоянных противоречий в работе, считает эксперт.

«Трамп знал вес Тиллеросона, и он после длительных колебаний все-таки принял решение о замене госсекретаря. Тиллерсон вел себя достаточно независимо, и это мало нравилось Трампу. Эти новые назначения говорят не только о том, что усиливается влияние силовых структур, но и одновременно это свидетельствует о том, что Трамп рекрутирует людей, которые не столь независимы и не имеют столь высокий вес», — считает Смирнов.

По словам эксперта, назначение Джины Хэспел для Дональда Трампа — возможность реабилитироваться после скандалов во время предвыборной кампании.

«Назначение на пост главы ЦРУ женщины — это, безусловно, беспрецедентно. Это назначение во многом снимет подозрения с Трампа, что он относится к женщинам несколько пренебрежительно. Назначение тщательно продумано. Это позитивно отразится на его рейтинге. Это возможность улучшить его имидж», — подчеркнул Смирнов. 

Дональд Трамп объяснил отставку Тиллерсона «расхождением позиций». По словам американского лидера, он на протяжении долгого времени обсуждал с главой внешнеполитического ведомства отставку госсекретаря.

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