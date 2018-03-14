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Трамп выбрал Помпео за «ястребиные взгляды» на роль Америки в мире

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доверял главе ЦРУ Майку Помпео и хорошо ладил с ним с самого первого дня совместной деятельности.

Кандидатура последнего была выдвинута на должность госсекретаря после того, как стало известно об увольнении Рекса Тиллерсона.

По словам экс-сотрудника американского внешнеполитического ведомства Ричарда Баучера, у Помпео с самого начала работы новой администрации США было больше доступа к президенту, чем у бывшего главы госдепа.

Он отметил, что «ястребиные взгляды» главы ЦРУ на роль Америки в мире схожи с позицией Трампа, который полагается на генералов.

«Он (президент США – прим. iz.ru) ищет людей, которые рассматривают каждую проблему как угрозу, которую нужно решать с помощью военной силы, а не вопрос, который можно встретить дипломатией», – приводит слова Баучера The New Yorker.

По его мнению, нынешняя американская администрация не может понять, что дипломатия может принести гораздо больше пользы не только для страны, но и для всего мира.

В публичных заявлениях Помпео неоднократно занимал идентичные с Трампом позиции, а в некоторых случаях более жесткие, по таким вопросам как Иран, Северная Корея, Россия и Иерусалим.

При этом Тиллерсон по каждому из них пытался отговорить президента США от иррациональных, импульсивных или противоречивых шагов.

Как позднее заявил сам американский лидер, серьезные разногласия по ядерной сделке с Тегераном стали одной из причин увольнения госсекретаря.

Взгляды Помпео и Трампа по данному вопросу более чем близки. Глава ЦРУ неоднократно осуждал соглашение с Ираном, призывая конгресс к более жестким действиям в отношении Исламской Республики.

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