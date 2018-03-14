Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали возникшие между ними разногласия, в частности, по ядерной сделке Ирана.

«Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях», — отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что считает ядерную сделку с Ираном ужасной, Тиллерсон же, напротив, нормальной, передает «РИА «Новости».

Что касается нового госсекретаря Майка Помпео, то он разделяет взгляды американского президента. Трамп выразил уверенность, что он проделает «фантастическую работу» на новой должности.

Как писал портал iz.ru, президент США объявил об увольнении Рекса Тиллерсона во вторник, 13 марта. Его должность займет Майк Помпео, а новым главой ЦРУ станет Джина Хаспел.