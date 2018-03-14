Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с новым главой Госдепа

Лидер «Радикальной партии», депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко заявил, что президент страны Петр Порошенко на прошлой неделе виделся с уже бывшим главой ЦРУ Майклом Помпео.

«По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине. И у него была тайная встреча с президентом Порошенко. Я надеюсь, что они на этой встрече обговорили не только коррупционные схемы действующей власти, но и вопросы национальной безопасности», — сказал Ляшко.

Еще раньше в самопровозглашенной ДНР заявили о визите экс-главы ЦРУ в Авдеевку.

Ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его пост назначен Помпео.