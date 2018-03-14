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Трамп назначил Науэрт и. о. замгоссекретаря после отставки Тиллерсона

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Фото: TASS/Zuma/Evan Walker
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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назначена исполняющем обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Науэрт сменит на этом посту Стива Голдштейна, который покинул Госдеп вместе со своим начальником Рексом Тиллерсоном, передает ТАСС.

Добавим, что Науэрт, в прошлом работавшая ведущей, занимала должность официального представителя Госдепартамента с апреля 2017 года.

Как писал портал iz.ru, во вторник, 13 марта, было объявлено об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Должность главы внешнеполитического ведомства США займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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