Тиллерсон отменил встречу с Лавровым из-за своей грядущей отставки

Причиной отмены встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИДа РФ Сергея Лаврова, которая должна была пройти в Эфиопии в прошлую пятницу, стала грядущая отставка американского дипломата.

Именно 9 марта президент США Дональд Трамп уведомил Тиллерсона о своем решении. В этой связи глава Госдепартамента прервал свое африканское турне и вернулся в Соединенные Штаты, передает ТАСС.

Об отставке Рекса Тиллерсона было объявлено во вторник, 13 марта. Выступая в Госдепе, он отметил, что говорил с Дональдом Трампом и шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы «прояснить будущее», сообщает «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, место Рекса Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе разведывательного управления встанет его заместитель Джина Хаспел.